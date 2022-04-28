Байден направит Конгрессу США предложения об изъятии собственности российских бизнесменов

Президент США Джо Байден 28 апреля предложит Конгрессу рассмотреть возможность изымать собственность российских бизнесменов. Полученные средства планируется направить на поддержку Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что предложение направлено на то, чтобы процесс изъятия активов российских олигархов стал более простым. Оно также позволит расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту.

В распространенном заявлении уточняется, что речь идет о «новом, упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями».

Также Байден направит в Конгресс запрос об оказании дополнительной военной помощи Ураине.

Кроме того, в новом пакете предложений есть пункт о признании незаконным владение средствами, полученными напрямую от коррупционных сделок с российским правительством.

Американский лидер также предлагает расширить сотрудничество с иностранными партнерами по изъятию активов.

Таким образом, в случае принятия инициатив, предложенных Байденом, в США будет официально разрешен арест собственности предпринимателей из России для обхода санкций, который до сих пор считался незаконным.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.