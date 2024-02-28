Володин сравнил Макрона с Наполеоном

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько лет назад говорил, что Наполеон не считался с потерями, а теперь заявляет о возможной отправке войск НАТО на Украину. Это заявление привело в ужас не только французов, но и лидеров ряда европейских государств, заметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт „не считался с потерями“, но с тех пор страна „ставит человеческую жизнь превыше всего“», — написал политик в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что слова Макрона и до этого расходились с реальностью, которая заключалась в стагнации экономики, протестах фермеров и желтых жилетов, поражениях в Африке. Поэтому многие жители Франции и не поддерживают своего Президента. Пройди выборы сейчас — страну возглавила бы глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции. Прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», — заключил председатель Госдумы.