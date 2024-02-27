Песков ответил на слова Макрона про отправку войск на Украину

Если западный контингент будут отправлять на Украину, то это приведет к прямому военному столкновению России с НАТО. Именно так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, Макрон ранее говорил, что лидеры стран Запада думают относительно отправки войск, однако консенсуса пока не достигли.

Песков, комментируя это заявление, сказал, что в таком случае конфликт неизбежен. Причем эту неизбежность столкновения должны оценивать страны альянса, отдавать себе в этом отчет и подумать: а соответствует ли это их интересам, делится представитель Кремля.

Факт того, что Запад обсуждает подобные вещи – это важный новый элемент. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, говорил Песков. Он также добавил, что в Кремле хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России.

Интересно, что власти РФ уже узнали, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных. Как сказал Песков, все, кто был на парижской встрече с Макроном, «достаточно трезво оценили потенциал опасности таких действий», влекущих за собой горячий конфликт.

Ранее Макрон сообщал, что Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам дальнобойного вооружения.