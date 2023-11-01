Володин спросил мнение россиян о проекте запрета смартфонов на уроках

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России рассматривается вопрос о запрете использования мобильных телефонов в школах. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин решил узнать, как относятся к этой инициативе жители страны.

В своем телеграм-канале он открыл опрос, участники которого могут высказаться за принятие закона, против или ответить, что им все равно. К настоящему моменту своим мнением поделилось более 31 тыс. участников. 83% из них поддерживают запрет, 13% против.

Мнения проголосовавших разделились. Одни из них полагают, что запрет подогреет «беззаконие» среди преподавателей, нарушит «личные границы» школьников, вторые надеются, что дети перестанут списывать с интернета и начнут отвечать самостоятельно, а также перестанут выкладывать в Сеть видео с уроков.