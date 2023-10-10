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В Совфеде не поддержали законодательный запрет на смартфоны в школах
По словам главы комитета по науке, образованию и культуре Верхней Палаты российского парламента Людмилы Скаковской, в официальном запрете использования смартфонов в школах нет необходимости.
Многое зависит от авторитета учителя, добавила депутат. Многие педагоги и сейчас допускают гаджеты в классе только в определенных случаях.
Кроме того, кто будет контролировать исполнение такого закона и как наказывать, задалась вопросом Скаковская.
Запрос на введение такого запрета подал депутат Алексей Нечаев.
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