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Руc Тат
Политика 10 октября 2023 18:45

В Совфеде не поддержали законодательный запрет на смартфоны в школах

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По словам главы комитета по науке, образованию и культуре Верхней Палаты российского парламента Людмилы Скаковской, в официальном запрете использования смартфонов в школах нет необходимости.

Многое зависит от авторитета учителя, добавила депутат. Многие педагоги и сейчас допускают гаджеты в классе только в определенных случаях.

Кроме того, кто будет контролировать исполнение такого закона и как наказывать, задалась вопросом Скаковская.

Запрос на введение такого запрета подал депутат Алексей Нечаев.

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