Володин: Принятые после 15 марта решения ЕСПЧ в России исполняться не будут

Принятые после 15 марта этого года решения Европейского суда по правам человека не будут исполняться на территории России. На этой неделе предполагается принять ряд соответствующих федеральных законов. Об этом заявил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал спикер Госдумы.

Володин отметил, что депутаты предложили ряд новых поправок. В частности, по его словам, выплаты компенсаций по постановлениям Европейского суда, вступившим в силу ранее, будут производиться только в рублях на счета в российских банках.

Кроме того, теперь решениям российских судов будет придаваться большее значение по сравнению с вердиктами ЕСПЧ. По мнению Володина, Европейский суд по правам человека «стал инструментом политической борьбы в руках западных политиков».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЕСПЧ с 16 марта решил приостановить рассмотрение жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.