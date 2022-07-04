Володин: Размещение баз НАТО поставит под удар Финляндию и Швецию

Размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию, а, наоборот, поставит под удар местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее мэр финской Лаппеенранты Киммо Ярву сказал, что размещение баз альянса в городе создаст чувство безопасности для бизнеса. Однако, подчеркивает Володин, ситуация кардинально противоположная, ведь при конфликтах первой под удар попадает именно военная инфраструктура противника.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — заметил спикер Государственной Думы.

Напомним, что после начала спецоперации по защите Донбасса Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в НАТО. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркнул, что отказ от традиционного военного нейтралитета станет ошибкой для страны.