В Финляндии хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппеенранта заявили, что хотели бы разместить базу НАТО в Южной Карелии. Об этом, ссылаясь на мэра населенного пункта, сообщает Yle.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — заметил градоначальник.

Он добавил, что вступление Финляндии в альянс «подарит надежду» Южной Карелии, так как этот шаг поможет создать чувство безопасности и уверенности для бизнеса.

Ранее Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от военного нейтралитета станет ошибкой.