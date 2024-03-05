Володин рассказал о первых результатах запрета на рекламу у иноагентов

Запрет на рекламу у иностранных агентов уже дал первые результаты, хотя еще не вступил в силу. Ожидается, что в результате его принятия они лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По словам Володина, сейчас в Государственную Думу поступают новые предложения, которые помогут снизить доходы иноагентов: артистам, писателям и музыкантам, которые живут за границей и участвуют в дискредитации ВС РФ, к примеру, могут прекратить выплаты вознаграждений по авторскому и другим правам.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан», — уверен спикер нижней палаты парламента.

Отметим, что закон пока еще не вступил в силу – он одобрен в трех чтениях Государственной Думой, однако еще не принят Советом Федерации и не подписан Президентом России Владимиром Путиным.