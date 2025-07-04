Володин призвал предпринимателей начать менять иностранные вывески уже сейчас
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале призвал предпринимателей не ждать 2026 года и уже сейчас отказаться от вывесок и рекламы с иностранными словами.
По мнению политика, правильнее заранее привести наружную информацию в соответствие с новым законом о защите русского языка.
Володин отметил, что в ряде городов – включая Краснодар, Ярославль и Магнитогорск – бизнес уже начал замену англоязычных названий.
Согласно подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным закону, с 1 марта 2026 года вывески и указатели должны нести надписи только на русском языке, с возможным дублированием на языках народов России. Исключение предусмотрено лишь для товарных знаков и брендов.
Кроме того, в рекламе и названиях новых ЖК использование иностранных слов будет запрещено.