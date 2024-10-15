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Володин призвал депутатов Госдумы «думать головой», прежде чем предлагать инициативы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал федеральных депутатов «думать головой», прежде чем выдвигать собственные предложения в средствах массовой информации. Также он указал на необходимость проработки всех законодательных инициатив в думских фракциях перед их публичным озвучиванием.
«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», – сказал он.
Спикер Госдумы добавил, что россияне серьезно воспринимают любые инициативы, исходящие от парламентариев.
Ранее Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира.
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