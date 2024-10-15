Володин призвал депутатов Госдумы «думать головой», прежде чем предлагать инициативы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал федеральных депутатов «думать головой», прежде чем выдвигать собственные предложения в средствах массовой информации. Также он указал на необходимость проработки всех законодательных инициатив в думских фракциях перед их публичным озвучиванием.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу. <…> Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах и других средствах массовой информации», – сказал он.

Спикер Госдумы добавил, что россияне серьезно воспринимают любые инициативы, исходящие от парламентариев.

Ранее Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира.