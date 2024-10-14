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Политика 14 октября 2024 09:28

Спикер Госдумы Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира

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Все большее количество государств осознают, что БРИКС служит гарантией многополярного мира. На данный момент международное объединение уже стало крупнейшим экономическим центром. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера. Все больше стран понимают, что БРИКС - это перспектива и гарантия многополярного мира», – пишет парламентарий.

По его словам, в БРИКС «участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству».

«Такая политика со стороны Вашингтона и Брюсселя, как видим, привела к обратному эффекту», – добавил спикер Госдумы.

Ранее заместитель Председателя Правительства Сербии Александр Вулин заявил, что его страна рассматривает вступление в БРИКС в качестве альтернативы ЕС.

#Вячеслав Володин #госдума рф #БРИКС
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