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Спикер Госдумы Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира
Все большее количество государств осознают, что БРИКС служит гарантией многополярного мира. На данный момент международное объединение уже стало крупнейшим экономическим центром. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
«Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнера. Все больше стран понимают, что БРИКС - это перспектива и гарантия многополярного мира», – пишет парламентарий.
По его словам, в БРИКС «участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству».
«Такая политика со стороны Вашингтона и Брюсселя, как видим, привела к обратному эффекту», – добавил спикер Госдумы.
Ранее заместитель Председателя Правительства Сербии Александр Вулин заявил, что его страна рассматривает вступление в БРИКС в качестве альтернативы ЕС.
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