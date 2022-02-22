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Политика
22 февраля 2022  08:20

Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню

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Признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также ратификация договоров о дружбе и взаимопомощи должны прекратить бойню и предотвратить гибель мирных жителей. Таким мнением поделился в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — подчеркнул он.

Володин отметил, что Россия долгое время пыталась добиться исполнения Минских договоренностей Киевом. Однако обстрел Донбасса перечеркнул их.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указы о признании независимости народных республик. 

#Украина #днр и лнр
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