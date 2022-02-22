Минниханов: «Существенные резервы цифровизации – в промышленности»

Развитие IT-технологий на промышленных предприятиях Татарстана обсудили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию республики с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Своими наработками и планами в этой сфере поделились «Татнефть» и «КАМАЗ». О том, какие инновации внедряют в компаниях – в репортаже ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане будет проводиться большая работа по обучению цифровой грамотности населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Татарстане будет проводиться большая работа по обучению цифровой грамотности населения

Первое в этом году заседание Ассоциации содействия цифровому развитию РТ прошло в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

«Текущий год объявлен Годом цифровизации и насыщен рядом событий в этой сфере. Существенные резервы цифровизации – в промышленности. Сегодня мы рассмотрим их на примере «Татнефти» и «КАМАЗа». В этих компаниях высокий уровень цифровизации», – отметил Рустам Минниханов, открывая совещание.

Руководитель республики сообщил, что в Татарстане будет проводиться большая работа по обучению цифровой грамотности населения, особое внимание будет уделено школьникам, студентам и пожилым людям.

Республика направит значительные средства на цифровизацию социальной сферы, в том числе образования и здравоохранения.

«Определенная работа в данном направлении уже ведется. В еженедельном формате мы проводим встречи с нашими министерствами, на которых они защищают проекты по своей цифровизации», ­– подчеркнул президент РТ.

«В основе цифровизации «Татнефти» лежит эффективное использование данных»

«Татнефть» развивает цифровизацию по нескольким направлениям. Это работа с большими объемами данных, перевод в электронный вид информационных потоков, создание цифровых помощников для принятия решений и интеграция информационных систем в единую цифровую платформу.

«В основе цифровизации «Татнефти» лежит эффективное использование данных. Данные – это ключевой актив цифровой экономики. В компанию входят 132 предприятия, у нас работает 65 тыс. сотрудников, нами эксплуатируются 164 месторождения, более 1 млн единиц оборудования. Все эти объекты генерируют колоссальный объем данных, который необходимо собрать и обработать, после чего принять своевременные управленческие решения в соответствии со стратегическими целями компании», – пояснил заместитель генерального директора «Татнефти» по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

Виталий Гатауллин: «В основе цифровизации «Татнефти» лежит эффективное использование данных. Данные – это ключевой актив цифровой экономики» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сбор информации, в том числе, ведется с помощью «промышленного интернета вещей» и беспилотных летательных аппаратов. Сегодня в компании создается единая система сбора данных телеметрии, на объектах устанавливается современное контроллерное оборудование с беспроводной передачей данных. Более того, организовано производство собственной линейки измерительных приборов.

Помимо этого, совместно с компанией «Таттелеком» реализовали пилотный проект на промысле – до одного из объектов протянули оптоволоконную сеть. При этом она проходит по линиям электропередач.

Также для управления процессами специалисты разработали мобильное приложение. Данные поступают даже с удаленных районов Юго-востока Татарстана и передаются по специальной сети независимой от сотовых операторов.

На заправках можно будет платить за топливо, не выходя из машины

Куратор цифрового развития бизнес-сектора «Татнефти» Алексей Войновский рассказал, что среди задач в части сбыта нефтепродуктов – привлечение внимания клиентов в условиях высокой конкуренции.

«В компании поставлена цель стать владельцем внимания клиента. Для ее реализации командой разработки создаются следующие цифровые продукты: «Топливный портал» для оптовых продаж, мобильное приложение для клиентов АЗС, приложение по оплате топлива на АЗС и экосистема лояльности», – заявил он.

Основной инструмент для привлечения и удержания внимания розничных клиентов – это мобильное приложение АЗС «Татнефть» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Топливный портал – это основная цифровая площадка реализации нефтепродуктов юридическим лицам, который уже объединил более 500 компаний-оптовиков. «Продажи осуществляются полностью в цифровом виде: от момента фиксации сделки, до оформления и подписания закрывающих документов. Сделка осуществляется всего за несколько секунд», – отметил Войновский.

Продолжая описывать цифровые продукты, он пояснил, что основной инструмент для привлечения и удержания внимания розничных клиентов – это мобильное приложение АЗС «Татнефть», которое позволяет найти ближайшую заправку, узнать о маркетинговых акциях пользоваться программой лояльности.

Компания подстраивается под запросы потребителей. Например, в условиях эпидемии люди предпочитают безналичный расчет. «Для этих целей в компании разработано мобильное приложение по оплате топлива, не выходя из машины. Данный сервис сейчас находится в опытной эксплуатации», – рассказал куратор цифрового развития бизнес-сектора «Татнефти».

КАМАЗ внедряет цифровую платформу на предприятии

О проектах цифровизации на «КАМАЗе» доложил заместитель генерального директора компании Андрей Максимов. Он отметил, что предприятие уже относительно давно занимается разработкой беспилотных грузовых автомобилей и электрокаров. Сопровождает эту работа цифровая трансформация самого предприятия.

«У нас разработана концепция, а на базе концепции - стратегия цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ». Она подразумевает изменения по всем элементам создания цепочки стоимости от инжиниринга до сервиса. Два фундаментальных направления связаны с модернизацией систем менеджмента и корпоративной культурой и направление, которое мы назвали «Цифровая платформа», – сказал Максимов.

Текущий год объявлен Годом цифровизации и насыщен рядом событий в этой сфере Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что компания следит за тенденциями в мировом автопроме. «Каждую технологию мы ”примеряем на себя”: какой она может нам дать экономический эффект, насколько она зрелая и готова к внедрению и если она проходит по всем пунктам, то мы решаем внедрять ли ее у себя», – поделился Максимов.

В Татарстане предлагается запустить автобусное такси

Заместитель гендиректора также рассказал о новшестве, которое появилось в Москве. Там аналогично такси через приложение можно заказать автобус – в назначенное время он забирает попутчиков. Особенно это актуально для отдаленных районов.

«Так же, как и при заказе в такси, в мобильном приложении вы заказываете автобус. Но в отличие от такси, здесь к вам приезжает автобус с другими пассажирами. И алгоритм оптимизирует маршрут так, чтобы всех пассажиров собрать и развести. В итоге вы едете немногим дольше, но намного дешевле», – пояснил Максимов.

Он полагает, что такие же перевозки можно было бы организовать в Татарстане и попросил руководителя республики оказать содействие в этом проекте.