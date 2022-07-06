Володин пригрозил Америке возвращением Аляски в состав России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерения глав западных государств изъять замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Он напомнил США об Аляске и пригрозил ее возвратом.

«Америка пускай всегда помнит: есть часть территории, Аляска. Когда они пытаются распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делают, пусть подумают, что нам тоже есть, что возвращать», – приводятся слова Володина в телеграм-канале Госдумы.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия начала подготовку юридической базы, которая позволит передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины.

По данным ЕК, на конец мая сумма замороженных ЕС активов Центробанка РФ составляла 23 млрд евро, активов российских бизнесменов – порядка 10 млрд евро. При этом уровень замороженных активов в США при этом оценивается примерно в млрд $100.