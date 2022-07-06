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Политика
6 июля 2022  13:43

ЕС начал готовить юридическую базу для передачи российских активов Украине

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Еврокомиссия начала подготовку юридической базы, которая позволит передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Решение о передаче российских активов, в том числе принадлежавших олигархам, ЕК считает справедливым, подчеркнула фон дер Ляйен.

«Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам потребуется собрать самые блестящие умы для ее подготовки», – цитирует ее ТАСС.

ЕС намерен вместе со странами G7 провести экспертную конференцию по вопросу восстановления Украины до завершения спецоперации, отметила глава Еврокомиссии.

ЕС заморозил активы Центрабанка РФ на сумму 23 млрд евро и активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. Уровень замороженных активов в США при этом оценивается примерно в млрд $100.

#Еврокомиссия #санкции #спецоперация на Украине
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