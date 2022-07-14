Володин: Прекратив мирные переговоры, Киев рискует государственностью Украины

Отказ Киева от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия России, но отразится на перспективе сохранения украинской государственности «как таковой», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Фактически этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», – добавил он, выступая перед депутатами Народного Собрания ЛНР (цитата по ТАСС).

Напомним, Володин приехал в ЛНР с депутатами Госдумы. Ранее он заявил, что этой встречи стороны ждали «более 30 лет» и поблагодарил жителей республики за любовь к России.

Переговоры Москвы и Киева прекратились по указанию украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что продолжит их только после ухода российских войск.

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.