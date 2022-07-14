Володин после призывов к депутатам провести отпуск на Донбассе сам приехал в ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин съездил вместе с депутатами в Луганскую народную республику. Там он выступил перед Народным советом и поблагодарил местных жителей за «любовь к России», сообщается на думском сайте.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», – заявил Володин.

Он также подчеркнул, что в ЛНР живут граждане России, и пообещал, что депутаты будут решать волнующие их вопросы. Он поблагодарил луганцев за то, что они «никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру» и хранили «любовь к родной России».

Напомним, на прошлой неделе Володин призвал депутатов во время отпуска поехать в ДНР и ЛНР.