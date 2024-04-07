Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

В России могут ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. С таким предложением спустя год после принятия действующего закона выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, далеко не все продавцы соблюдают законодательные нормы, так как полученные ими доходы значительно превышают возможное наказание.

«Аэрозоль, который производится при использовании электронных средств доставки никотина, как правило, включает альдегиды, гликоли, летучие органические вещества и прочие элементы. Многие из них токсичны и могут вызывать патологические изменения, вплоть до отека мозга и остановки сердца. Такие случаи, к сожалению, не редкость», — написал Володин в своем телеграм-канале.

В связи с этим он предложил сделать законодательство более эффективным: увеличить штрафы, а также разрешить приостановку работы торговых точек предпринимателей, нарушивших требования.