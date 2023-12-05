«Курение – ворота в другие зависимости» или как молодежь убивают вейпы и электронки

Степан Криницкий отметил, что никотиновая зависимость стоит на втором месте после опиоидной

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В электронных сигаретах никотина больше в 20 раз

За последние десять лет, претерпев колоссальные изменения, табачная зависимость переросла именно в никотиновую.

«На первое место вышли электронные средства доставки никотина (ЭСДН): вейпы, парогенераторы или кальяны. Это все то, что не связано с обычными сигаретами, а использует иной наполнитель. Твердый – для кальяна, жидкий – для вейпов», – объяснил главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского клинического наркодиспансера Степан Криницкий.

Возраст курильщиков модных электронных средств заметно снизился. Сегодня, по наблюдениям, электронки курят дети от 10 лет. Среди никотинозависимых все больше стало девушек.

«В двадцать раз превышается количество потребляемого в сутки никотина при курении ЭСДН, чем при курении обычных сигарет», – отметил Степан Криницкий.

Зависимость возникает незаметно, человек, как правило, долго не признается себе, что у него есть проблемы с никотином. Он уверен, что в любой момент сможет отказаться от пагубной привычки.

Степан Криницкий добавил, что эта зависимость стоит на втором месте после опиоидной. Ошибочно думать, что бросить курить сигареты помогут электронные средства – от них отказаться едва ли не сложнее.

«Никотин встраивается в дофаминовый обмен настолько прочно и серьезно, что влияет на возможность прекратить употребление. Наркологи всегда говорят, что табачная зависимость – это входные ворота в другие зависимости. Человек, начиная зависеть от никотина, настраивает свою систему внутреннего поощрения через дофаминовый обмен на получение внешнего стимулирования дофаминового обмена. Сегодня это будет никотин, завтра алкоголь, послезавтра наркотики. И среди потребителей алкоголя и наркотиков практически нет некурящих», – добавил доктор.

Татьяна Неешпапа: «Теперь доказано, что не только обычные сигареты вызывают ХОБЛ, но и электронные сигареты могут влиять на ее появление» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек с ХОБЛ даже до туалета не может дойти без одышки»

Считать, что курить вейпы безопаснее обычных сигарет, по словам врачей, огромное заблуждение. Новый вид курения – парение – наносит огромный вред здоровью.

«Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает третье место по смертности – впереди только сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. ХОБЛ – это хроническое прогрессирующее заболевание, необратимое, которое проявляется очень выраженной одышкой, кашлем. Впоследствии эти симптомы сильно нарастают, человек с ХОБЛ не может выполнить привычное действие без одышки: не может дойти до туалета, надеть на себя одежду. Теперь доказано, что не только обычные сигареты вызывают ХОБЛ, но и электронные сигареты могут влиять на ее появление», – отметила врач-пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких умирают от удушья.

Кроме того, курение вейпов и электронок может привести к развитию бронхиальной астмы, причем в любом возрасте. Может развиться хронический бронхит – курильщика будет мучить постоянный кашель.

В западных странах и уже в России появилось новое заболевание – «травма легких, связанная с курением электронных сигарет». Ее симптомы: кашель, выраженная одышка, поражение легочной ткани, возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Артур Гильметдинов: «Если говорить о пациентах с раком легкого, которые имеют большой стаж курения, можно однозначно сказать, даже не разговаривая с пациентом и не глядя на его снимки, где он располагается» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Химиотерапия с курильщиками бессильна…»

Не секрет, что одним из самых страшных последствий курения является рак. Причем не только легких, но и губы, гортани, ротовой полости, языка, пищевода, поджелудочной железы и мочевого пузыря.

«В структуре заболеваемости и смертности в общей популяции рак легкого всегда занимал лидирующие позиции на протяжении последних десятилетий», – отметил на пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий торакальным отделением Республиканского клинического онкологического диспансера Артур Гильметдинов.

За год в Татарстане рак легкого находят примерно у 1600 пациентов, из них около трети на первой-второй стадии, у остальных положение еще серьезнее. Врачи-онкологи делят пациентов с раком легкого на курящих и нет – потому что болезнь у них развивается по-разному.

«Если говорить о пациентах с раком легкого, которые имеют большой стаж курения, можно однозначно сказать, даже не разговаривая с пациентом и не глядя на его снимки, где он располагается. Как правило, они имеют опухоль в центральных дыхательных структурах – в трахее, в бронхах. Опухоль очень рано вызывает закрытие этих просветов, располагается рядом с сосудами, очень рано распространяется на эти сосуды», – отметил онколог.

Очень часто, по словам онколога, именно курильщикам врачи не могут сделать операцию по удалению опухоли и провести потом дополнительное лечение из-за того, что процесс уже очень распространен.

«У некурящего пациента рак легкого возникает ввиду мутаций в организме, на которые можно воздействовать химиотерапией. У пациентов, у которых рак легкого развился из-за курения, нет той мишени, на которую может воздействовать химиотерапия», – объяснил Артур Гильметдинов.

Заведующий торакальным отделением РКОД добавил, что раз в год нужно обязательно проходить диспансеризацию. Она включает в себя весь необходимый перечень исследований здоровья.

По словам Лейсан Муратовой, в последнее время у многих курильщиков в полости рта стоматологи видят рак Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сигареты портят эмаль зубов, электронки разрушают полость рта

Плохо курение влияет на здоровье зубов и полости рта. По словам стоматолога, зубы курильщика сигарет видно сразу: на зубной эмали имеется желтый налет с микротрещинами. Ну а самая главная проблема – это неприятный запах изо рта.

«Чтобы этого избежать, молодежь применяет новые средства курения, но все эти средства пагубны для полости рта. А пагубны они тем, что это страшные канцерогены и мутагены», – объяснила главный внештатный специалист-стоматолог Управления здравоохранения Казани, главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова.

По ее словам, рак является одним из осложнений заболеваний полости рта у многих курильщиков. Причем это не заядлые курильщики старшего возраста, а молодые люди. Нередко врачи встречают пациентов с сухостью полости рта, микротрещинами, предраковыми заболеваниями, лейкоплакией.

«От парения у вас не так, как от обычных сигарет, потемнеет зубная эмаль, но может возникнуть множество осложнений на слизистой полости рта. И это самое страшное, ведь продукты парения скапливаются и находятся именно в полости рта», – рассказала Лейсан Муратова.

Многие уверены, что электронные сигареты намного безопаснее классических Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я парю, только маме не говорите»

Пульмонолог Татьяна Неешпапа поделилась клиническим случаем. К ней обратился подросток с родителями. У ребенка был хронический кашель.

Его уже проверили на множество заболеваний, сделали КТ легких, исключили паразитов, наконец обратились к пульмонологу. Я собирала анамнез, когда родители вышли, ребенок сознался, что курит электронку в компании сверстников, но очень попросил не говорить маме.

«Даже такое курение – триггер, повреждающий фактор, который вызывает нарушение мукоцилиарного клиренса, то есть увеличивается продукция этой слизи, которая, естественно, должна эвакуироваться, и все это проявляется хроническим и длительным кашлем. Это – дебют бронхиальной астмы», – объяснила врач.

Решение этой проблемы одно – отказаться от курения совсем, даже в компании, даже изредка.

Решение проблемы одно – отказаться от курения совсем, даже в компании, даже изредка Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда кашель – повод обратиться к врачу?

Многие молодые люди, паря электронки, часто и много кашляют, но к врачу не обращаются. Ведь для них логично, что из-за курения у них появился кашель. Однако врач-пульмонолог подчеркнула, что даже рак может поначалу проявляться кашлем.

Насторожить и заставить обратиться к врачу должны:

одышка, затрудненное или учащенное дыхание;

хрипы, свистящее дыхание;

приступы удушья;

кровохарканье.

Где помогут бросить?

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ Степан Криницкий рассказал, что татарстанцы, которые хотят бросить курить, могут позвонить по номеру горячей линии (843) 272-34-62, звонок анонимный и бесплатный.

По телефону человек получит консультацию, сможет записаться на прием к наркологу или психотерапевту.

На очной консультации врач может выписать лекарства, чтобы было легче попрощаться с вредной привычкой.

Также обратиться можно в кабинет отказа от курения, они есть в наркодиспансерах в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске. В год врачи консультируют от 600 до 800 татарстанцев.