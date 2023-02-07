Володин предложил россиянам высказаться об ужесточении наказания для коллекторов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, посвященный законопроекту об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы и клевету.

«Рассматриваем законопроект об ужесточении наказания для коллекторов. За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц», — говорится в сообщении.

Поддержать инициативу или высказаться против нее можно в телеграм-канале Володина. Это уже не первый раз, когда он запускает подобные голосования. Так, ранее он предложил подписчикам оценить законопроект о запрете вейпов в России.