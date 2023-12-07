Володин предложил проработать и закрепить понятие «травля» в законодательстве

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать законодательное определение «травли». Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru/

Сегодня на пленарном заседании Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, предложил запросить в СК и Генпрокуратуре РФ информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях. Также депутат предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия. Заместитель Председателя ГД Борис Чернышов также считает необходимым провести анализ эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложения.

«Давайте мы попросим Василия Ивановича (Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции) запросить информацию и профильный Комитет по просвещению — проработать определение "травля", которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — сказал Вячеслав Володин.

В свою очередь член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова на пресс-подходе в Госдуме отметила, необходимо внедрить камеры, считывающие девиантное поведение учеников. Она напомнила о других случаях стрельбы в образовательных учреждениях в России. Так, в 2021 году в Казани после стрельбы в гимназии погибли девять человек, а еще 32 были ранены.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отметим, что с законопроектом о борьбе со школьным буллингом выступила еще в 2022 году первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Мы предлагаем рамочный закон, которым вводим некую основу для образовательной системы, чтобы можно было создать целую программу по профилактике этих явлений», – отмечала Лантратова.