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Два человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в брянской гимназии
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Два человека погибло, еще четверо были ранены при стрельбе в школе Брянска, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, среди погибших сама девушка, которая устроила стрельбу.
Ранее мы сообщали, что в гимназию №5 в Брянске девочка пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. В ситуации разбираются экстренные службы.
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