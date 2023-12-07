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Происшествия 7 декабря 2023 10:13

Два человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в брянской гимназии

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Два человека погибло, еще четверо были ранены при стрельбе в школе Брянска, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, среди погибших сама девушка, которая устроила стрельбу.

Ранее мы сообщали, что в гимназию №5 в Брянске девочка пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. В ситуации разбираются экстренные службы.

#стрельба в школе
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