Два человека погибли, четверо пострадали при стрельбе в брянской гимназии

Два человека погибло, еще четверо были ранены при стрельбе в школе Брянска, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, среди погибших сама девушка, которая устроила стрельбу.

Ранее мы сообщали, что в гимназию №5 в Брянске девочка пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. В ситуации разбираются экстренные службы.