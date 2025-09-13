Володин предложил пересмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что учебный день старшеклассника с учебой, дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов, что негативно сказывается на здоровье ребенка. По его словам, депутатам будет правильно вернуться к рассмотрению вопроса о чрезмерной нагрузке на школьников.

«В таком случае распорядок дня старшеклассника может выглядеть примерно так: 8.00-14.00 – учеба в школе; 14.00-16.00 – дорога домой и короткий отдых; 16.00-19.30 – выполнение домашней работы. Исходя из этого получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. Проблемы остаются. А значит, правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников», – написал Володин в своем канале в Мах.

Председатель Госдумы подчеркнул, что при таком распорядке дня у школьника не остается времени на дополнительные занятия, секции и общение с близкими. Кроме того, это «негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации» и приводит к формальному выполнению домашних заданий.

«Причем предварительный анализ, проведенный комитетом Государственной Думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа – это не максимум. Может быть больше», – добавил он.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьники должны тратить на выполнение домашних заданий по всем предметам максимум 3,5 часа.