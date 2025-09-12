Кравцов: Школьники должны выполнять домашнее задание не более 3,5 часов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школьники в России не должны тратить на выполнение домашних заданий более 3,5 часов в день. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», – подчеркнул министр.

По его словам, нормы различаются в зависимости от возраста школьников:

до 1 часа – в первом классе,

до 1,5 часов – во 2–3-х,

до 2 часов – в 4–5-х,

до 2,5 часов – в 6–8-х,

до 3,5 часов – в 9–11-х классах.

Кравцов отметил, что рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и учитывают особенности развития детей.