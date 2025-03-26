Володин поздравил татарстанцев с тридцатилетием Государственного Совета РТ

Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил с тридцатилетием Государственного Совета Татарстана депутатов республиканского парламента и всех жителей региона.

Свое приветствие политик направил в адрес Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

«За эти годы Государственный Совет сформировал правовую базу, которая законодательно обеспечивает всестороннее развитие республики, достижение высоких социально-экономических показателей», – заметил Вячеслав Володин.

«Депутаты, представляя интересы избирателей, ведут работу, направленную на решение вопросов, важных для жителей региона. Способствуют совершенствованию системы образования, здравоохранения, инвестиций, реализации масштабных проектов в промышленности, энергетике, строительном комплексе, сельском хозяйстве», – добавил он.

Володин также констатировал, что от повышения качества законотворческой деятельности во многом зависит выполнение стоящих перед Татарстаном задач, рост уровня жизни граждан.

В марте этого года исполняется 30 лет Государственному Совету Татарстана, первая сессия Госсовета РТ I созыва состоялась 30 марта 1995 года. В пятницу, 28 марта, состоится восьмое заседание республиканского парламента VII созыва, на котором будет рассмотрен вопрос «О тридцатилетии Государственного Совета Республики Татарстан». Доклад по этому вопросу представит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.