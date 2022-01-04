Володин поинтересовался у своих подписчиков, устраивают ли их длинные новогодние каникулы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, где поинтересовался у подписчиков, устраивают ли их длительные новогодние выходные.

Предлагается всего три варианта ответа: «Пусть все остается, как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

Самым популярным оказался первый вариант, его выбрали 58% участников, около 20% посчитали, что выходные слишком длинные, в теплое время года захотели отдыхать порядка 22% опрошенных.

На вопросы спикера Госдумы на данный момент ответили более 13 тысяч человек.

Ранее отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.