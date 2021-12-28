В Госдуме оценили идею Владимира Жириновского новогодние каникулы включить в отпуска

Отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Эта идея правильная, но вряд ли будет реализована, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает РИА Новости.

«Идея Жириновского правильная, но она высказывается уже 18 лет и вряд ли будет реализована», — подчеркнул Делягин.

По его словам, за эти годы были различные предложения о том, чтобы добавить эти дни к майским праздникам или к отпускам, но все пока остается лишь предложением.

Жириновский считает, что в новогодние каникулы случается экстремальный скачок смертности, поскольку увеличивается употребление алкоголя, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. К тому же, это огромные потери в экономике, которая фактически простаивает в этот период, добавил депутат.