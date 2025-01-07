Володин поддержал отказ от бакалавриата с 2026 года

Государственная Дума поддержит Минобрнауки России в отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года. По мнению Володина, это правильный шаг, который позволит повысить качество российского образования.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса, — приводятся его слова на сайте Госдумы. — От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны».

Согласно проекту Минобрнауки, новая система высшего образования будет трехступенчатой и состоять из базового и специализированного образования, а также аспирантуры. Подчеркивается, что студентов, уже начавших проходить программы в вузах, изменения не коснутся. Обучение на базовом уровне будет продолжаться 5-6 лет, а на специализированном — от года до трех.