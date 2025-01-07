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Российские вузы с 2026 года перейдут на новую систему образования
Вузы России будут переведены на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.
«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что обучающиеся, которые получают образование по действующим программам, смогут окончить освоение программы.
Согласно новой системе, в РФ исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого уровня студенты смогут получить базовое или специализированное высшее образование. Магистратура сохранится, но будет изменена.
С 2003 года в России действует болонская система высшего образования, предполагающая разделение на бакалавриат и магистратуру. За этот период она неоднократно подвергалась критике.
Указ о запуске реформирования высшего образования был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году.
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