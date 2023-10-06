Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Володин: Отменив запрет на ядерные испытания, Россия даст зеркальный ответ США
Если Россия отменит запрет на ядерные испытания, это станет зеркальным ответом для США, так и не ратифицировавших соответствующий договор. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление Президента России Владимира Путина на форуме «Валдай».
Политик подчеркнул, что вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обязательно будет поднят на ближайшем заседании нижней палаты парламента
«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — заявил он в своем телеграм-канале.
Напомним, что накануне глава государства рассказал об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»