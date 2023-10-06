Володин: Отменив запрет на ядерные испытания, Россия даст зеркальный ответ США

Если Россия отменит запрет на ядерные испытания, это станет зеркальным ответом для США, так и не ратифицировавших соответствующий договор. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление Президента России Владимира Путина на форуме «Валдай».

Политик подчеркнул, что вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обязательно будет поднят на ближайшем заседании нижней палаты парламента

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — заявил он в своем телеграм-канале.

Напомним, что накануне глава государства рассказал об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой.