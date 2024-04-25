Володин осудил новые законы о смене пола в ФРГ и Швеции: Нам с ними не по пути

Принятый недавно в Швеции закон, который разрешает смену пола несовершеннолетним без операции, — это путь, ведущий к вырождению нации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что во время проведенных в Швеции исследований 59% опрошенных выступили против принятия законопроекта.

«Ранее бундестаг также принял закон, позволяющий жителям Германии менять пол каждый год. Для этого достаточно написать заявление в ЗАГС. Закон затрагивает и детей», — написал Володин в своем телеграм-канале.

При этом Германия и Швеция стали не первыми странами, упростившими порядок смены пола. Ранее подобные инициативы были приняты в Финляндии, Испании, Великобритании, Норвегии и Дании. Такие операции превратились в этих странах в прибыльный бизнес — только за прошлый год доходы от него приблизились к 1 млрд долларов со среднегодовым ростом в 12%. Последний показатель многократно превышает рост ВВП Евросоюза, Великобритании и США.

«Происходящее в Европе и США — катастрофа, настоящая человеческая трагедия. У многих — у взрослых и, самое печальное, детей — ломается психика, калечатся судьбы: только в США число несовершеннолетних, у которых диагностировано расстройство гендерной идентичности, увеличилось почти в три раза с 2017 года», — обратил внимание депутат.

В заключение он подчеркнул, что России «с ними не по пути».

Ранее о законе, принятом в ФРГ, иронично отозвалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.