Захарова иронично отреагировала на новый закон в Германии о смене пола раз в год

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу властей Германии, позволяющую менять пол раз в год, задалась риторическим вопросом о частоте процедуры.

«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — сыронизировала дипломат.

Она написала в своем телеграм-канале, что «не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито».

Ранее издание Bild писало, что нижняя палата парламента ФРГ приняла закон, позволяющий людям менять пол каждый год.