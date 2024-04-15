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Захарова иронично отреагировала на новый закон в Германии о смене пола раз в год
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу властей Германии, позволяющую менять пол раз в год, задалась риторическим вопросом о частоте процедуры.
«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — сыронизировала дипломат.
Она написала в своем телеграм-канале, что «не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито».
Ранее издание Bild писало, что нижняя палата парламента ФРГ приняла закон, позволяющий людям менять пол каждый год.
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