Володин: Ордер МУС на арест Нетаньяху стал первым случаем преследования союзника США

Ордер, выданный Международным уголовным судом на арест Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стал первым случаем преследования ближайшего союзника Соединенных Штатов. С этим и связаны угрозы Вашингтона и обещания санкций в адрес судей МУС, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали», — написал политик в своем телеграм-канале.

Для сравнения, он напомнил, что вместе с Нетаньяху ордер был выдан и на арест руководства ХАМАС. Однако вторая часть не вызвала вопросов у Вашингтона.

«Для руководства США неприемлемо, когда такие карманные структуры, как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения против воли гегемона. Они могут устраивать Вашингтон только в виде декораций для управления миром», — добавил Володин.

Он заметил, что эта тема неоднократно поднималась Президентом России Владимиром Путиным. В основе действий США, подчеркивал глава государства, лежит не международное право, а их собственные интересы, с которыми, по их мнению, невозможно не считаться. При этом правила гибкие и меняются в зависимости от того, что необходимо Штатам в данный момент.

Справиться с таким положением вещей, уверен председатель Госдумы, можно только путем укрепления многополярного и справедливого мироустройства.