Володин объяснил, кого будут штрафовать за вождение без диагностической карты

Штрафовать за отсутствие диагностической карты на транспортное средство после отмены обязательного техосмотра для автовладельцев будут только тех, для кого он останется обязательным. Об этом заявил Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев был одобрен Государственной Думы в первом чтении. В случае принятия новеллы от ТО окажутся освобождены легковые автомобили и мототранспортные средства, эксплуатирующиеся исключительно для личного пользования.

По словам Володина, депутатам после первого чтения законопроекта стали поступать вопросы, как трактовать изменения в КоАП РФ, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идет о штрафе в 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — подчеркнул спикер Госдумы.

Вместе с тем политик предложил уточнить соответствующее положение Административного кодекса, чтобы «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике». Профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству возьмут этот вопрос на контроль, заверил он.