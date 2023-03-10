Володин обвинил США в протестах в Грузии и объяснил важность закона об иноагентах

Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах организовали США, пытаясь не допустить расширение независимости страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такой закон помог бы Грузии запретить финансирование внутриполитической деятельности из-за рубежа, поэтому оказался невыгоден для Америки, убежден он.

Вашингтон использует несколько основных рычагов «управления миром», в том числе так называемую «мягкую силу» – финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций, считает Володин. «Именно она (мягкая сила – прим. Т-и) показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через неё в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы», – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, в случае принятия закона об иноагентах Грузия установила бы контроль за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа на оппозицию и СМИ, которые формируют антигрузинскую повестку. Тогда «именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения», а США этого допустить не могут, утверждает он.

«Закончилось это все тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу», – написал депутат, напомнив, что в США похожий закон об иноагентах был принят 85 лет назад и работает до сих пор.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств и напомнил, что власти РФ в 2012 году приняли нормы федерального закона об иноагентах. По мнению Володина, они «более либеральные, чем в США».

«С Грузией у нас сложные отношения. На межпарламентском уровне их нет. Но, несмотря на это, хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство. Они наши соседи», – подытожил спикер Госдумы.

Напомним, накануне из парламента Грузии отозвали резонансный законопроект об иноагентах, который вызвал массовые протесты. В Кремле отрицают причастность к разработке документа – такие обвинения выдвигали власти Грузии. При этом в Совфеде накануне заявили, в противовес словам Володина, что отзыв документа является шансом для суверенитета Грузии.