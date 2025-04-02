Володин обратился к участникам форума «ЭНЕРГОПРОМ» в Казани

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к участникам Татарстанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ».

«Приветствую вас на форуме, который объединяет представителей профессионального сообщества и органов государственной власти, экспертов, а также делегации из дружественных стран. Вам предстоит обсудить вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, созданием и внедрением инновационных технологий, реализацией инфраструктурных проектов. Обменяться мнениями о перспективах развития энергетики в условиях современных вызовов», – говорится в обращении Володина.

По его мнению, предложения участников форума должны работать на расширение взаимовыгодного сотрудничества и решение актуальных проблем отрасли. Важно, чтобы в России повышалась доступность энергоресурсов и улучшалось качество жизни людей.

Также к гостям форума «ЭНЕРГОПРОМ» (до этого года – «ТЭФ») обратился и министр энергетики России Сергей Цивилев. Впервые событие организовано при поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ.

Помимо Цивилева, участников «ЭНЕРГОПРОМА» поприветствовал российский премьер-министр РФ Михаил Мишустин.