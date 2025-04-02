В Казани стартовал международный форум «ЭНЕРГОПРОМ-2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2025» стартовал сегодня в столице Татарстана. Площадкой для его проведения стал международный выставочный комплекс «Казань Экспо».

«Большой рост спроса на электроэнергию, а также большой рост потребления электроэнергии – это, наверное, главный вызов на который нам предстоит ответить в ближайшее время», – заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, приветствуя гостей форума.

Сергей Цивилев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что эта работа требует объединения усилий всех занятых в отрасли. Цивилев также отметил, что аналогичные форумы по энергетике будут проводить регулярно. При этом он уверен, что казанский форум станет одним из ведущих в России.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что любая экономика без энергетики не имеет абсолютно никакой перспективы.

«Эта площадка позволила собрать вместе ученых, экспертов, руководителей энергетических компаний и иностранных партнеров для совместного диалога», – отметил руководитель республики.

Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и отметил вклад энергетиков в эту победу.

Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свое приветствие гостям и участникам форума также направил глава правительства РФ Михаил Мишустин, который подчеркнул, что в условиях беспрецедентных санкций подобные встречи приобретают большое значение.

«Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи от которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов и реализации экспортного потенциала», – говорится в обращении Мишустина.

В заключение он подчеркнул, что важно продолжать строительство и модернизацию инфраструктуры отрасли, а также внедрение в нее инновационных решений и расширять использование возобновляемых источников энергии.