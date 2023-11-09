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Володин назвал выстрелом себе в ногу попытки G7 «своровать» российские активы
Страны G7 чистосердечно признались в том, что хотят своровать замороженные российские активы, и подобное решение США и их «шестёрки» является выстрелом себе в ногу. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам. Своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС», — сказал он в своем телеграм-канале.
Володин назвал действия западных стран преступлением, которое должно получить оценку международных структур и других государств.
Он также отметил, что это решение не повлияет на экономику России, и напомнил о заявлении Президента Владимира Путина о том, что наша страна уже заработала в 2 раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.
Кроме того, после такого шага у России появятся моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран «Большой семерки», которых больше, чем замороженных российских средств, резервов, предупредил председатель Госдумы.
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