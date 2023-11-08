Песков заявил, что конфискация Западом активов РФ повлечет серьезные последствия

Конфискация Западом активов России повлечет серьезные последствия. Власти РФ примут ответные меры на этот счет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Напомним, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал закон, дающий президенту право конфисковывать суверенные активы России, а госсекретарю — передавать их Украине и международным организациям.

Как добавил Песков, Запад незаконно продолжает отъем российских активов. Конечно, подобные действия будут бессрочно оспариваться, что приведет к судебным и юридическим издержкам, комментирует представитель Кремля.

Что касается ответных мер, то они, скорее всего, не будут зеркальными, но будут наилучшим образом соответствовать интересам РФ, говорит Песков.

Ранее сообщалось, что за 1,5 года суды РФ наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса. Среди примеров такого ареста: «заморозка» активов транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей.