news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 15:19

Володин назвал важные для него плюсы использования MAX

Читайте нас в
Телеграм
Володин назвал важные для него плюсы использования MAX
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» перечислил важные для него плюсы использования национальной платформы MAX.

Спикер нижней палаты парламента заметил, что для получения обратной связи от граждан существуют различные социальные сети, например, «ВКонтакте» и «Одноклассники», и добавил, что сейчас появилась возможность использовать для этого национальный мессенджер.

«И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, то всегда зависимыми будем. И, конечно, MAX помогает», – поделился своим пониманием ситуации политик.

Володин добавил, что ждет, когда в мессенджере откроется возможность оставлять комментарии к постам.

«Сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток. Поэтому в этой части приоритет отдаю MAX. Важно, чтобы была обратная связь», – заключил Председатель ГД.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

читайте также
Эксперт по мобильной связи заявил об отсутствии массовых жалоб на мошенничества в MAX
Эксперт по мобильной связи заявил об отсутствии массовых жалоб на мошенничества в MAX
#мессенджер МАХ #Вячеслав Володин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026