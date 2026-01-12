Володин назвал важные для него плюсы использования MAX

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» перечислил важные для него плюсы использования национальной платформы MAX.

Спикер нижней палаты парламента заметил, что для получения обратной связи от граждан существуют различные социальные сети, например, «ВКонтакте» и «Одноклассники», и добавил, что сейчас появилась возможность использовать для этого национальный мессенджер.

«И это очень правильно. Если только мы не будем сами создавать и потом использовать свой национальный продукт, то всегда зависимыми будем. И, конечно, MAX помогает», – поделился своим пониманием ситуации политик.

Володин добавил, что ждет, когда в мессенджере откроется возможность оставлять комментарии к постам.

«Сейчас, допустим, в нем хорошо проводить опросы. Он, как оказалось, более независимый, нежели чем другие ресурсы, от накруток. Поэтому в этой части приоритет отдаю MAX. Важно, чтобы была обратная связь», – заключил Председатель ГД.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.