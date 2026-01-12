Эксперт по мобильной связи заявил об отсутствии массовых жалоб на мошенничества в MAX

Россияне – абоненты МТС пока не начинали массово жаловаться на попытки мошенничества в национальном мессенджере MAX. Об этом заявил директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

«Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере MAX», – поделился корпоративной оценкой ситуации специалист.

«Пока что это так», – подчеркнул аналитик, вместе с тем добавив, что скомпрометировать данные можно где угодно.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.