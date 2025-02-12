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Общество 12 февраля 2025 10:15

Володин назвал истинную причину принятия в ЕС закона о добавлении насекомых в пищу

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал принятый в Евросоюзе закон о добавках в пищу порошка из личинок желтого мучного червя.

По словам парламентария, причиной такого решения ЕС послужил крах европейской экономики из-за введенных антироссийских санкций, пишет «Радио 1».

Разведение насекомых – более экономный метод, но их употребление в пищу может привести к серьезным заболеваниям, добавил Володин.

Ранее спикер ГД предложил обсудить возможность учета среднего балла школьного аттестата при поступлении в вуз.

#Вячеслав Володин #Госдума
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