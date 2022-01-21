Володин: На следующей неделе фракции в Госдуме обсудят признание ДНР и ЛНР

На следующей неделе пройдут консультации с руководителями фракций Госдумы по инициативе депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Этот вопрос попросили рассмотреть в среду депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России Владимиру Путину. Они предложили также провести переговоры с руководством республик для того, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества.

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — пояснил Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Минские соглашения Киев игнорирует, а НАТО хочет оккупировать Украину, это может обернуться трагедией. И необходимо искать решения, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР.

Глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил в четверг, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками — это шаг для обеспечения безопасности граждан, проживающих там.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до голосования в Госдуме не считает возможным говорить что-то о проекте депутатов по признанию ЛНР и ДНР.