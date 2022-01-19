Песков: В Кремле не видели проект обращения с просьбой о признании ДНР и ЛНР

В Кремле не видели проект обращения депутатов, касающийся признания Крыма и Севастополя. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу проект обращения, адресованный главе государства. В документе говорится о важности признания ДНР и ЛНР. По их словам, признание самопровозглашенных республик позволит обеспечить гарантии безопасности и защиты их населения от внешних угроз.

«Не знаем (о проекте обращения)», — заявил Дмитрий Песков.