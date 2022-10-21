Володин: Минобороны решает боевую задачу, а мы возьмем под опеку военные городки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приняли решение взять на себя шефство над военными городками. Предполагается, что депутаты будут работать над решением социальных вопросов, в том числе контролировать состояние инфраструктуры.

«Нам надо будет всем, независимо от того, кто относится к какой фракции, взять под опеку военные городки. Медицину взять. Вот здесь наша помощь нужна! В каком состоянии объекты культуры, гарнизонный дом офицеров, школы? Сейчас Минобороны должно полностью работать над решением боевой задачи. А эти задачи мы с вами можем взять – там же наши избиратели. Мы им должны помогать и финансово и через парламентский контроль», – заявил Володин.

Напомним, впервые с призывом взять под опеку военные городки Володин обратился к депутатам 19 октября. По его мнению, депутаты должны заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий.