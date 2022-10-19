Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам нужно взять шефство над военными городками. С таким предложением он выступил на сегодняшнему думском пленарном заседании, посвященном вопросам частичной мобилизации.

«Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий», – сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Он также поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации, а также довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы Министерства обороны РФ о мобилизации.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября.