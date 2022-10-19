Володин: Из воинских частей отозвали и вернули в семьи 9500 многодетных отцов

Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 таких отцов – все они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», – написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

Володин также напомнил категории граждан, которым предоставляется отсрочка от службы. К ним относятся:

признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

— занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

— имеющие на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет;

— женщины, имеющим одного ребенка и более;

— имеющие на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребенка.

«Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен», – подчеркнул Володин.

Напомним, сегодня депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сегодня сообщил, что вопросы по призванным ранее отцам троих детей из Татарстана решаются на уровне Минобороны РФ. По его словам, работа с военным ведомство ведется по каждому такому случаю.