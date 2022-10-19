Фаррахов о мобилизованных отцах с 3 детьми: По каждому случаю работаем с Минобороны

На территории республики с 4 октября не призываются по мобилизации мужчины, имеющие троих несовершеннолетних детей. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«4-го октября было разослано требование Генштаба РФ по порядку мобилизации с перечнем тех, кто не подлежит призыву. Это касается отцов троих детей в несовершеннолетнем возрасте. После 4-го октября таких мобилизованных в Татарстане нет», – подчеркнул Фаррахов.

По его словам, отдельной темой сейчас являются те татарстанцы с тремя детьми, которых мобилизовали до 4 октября. В настоящее время они уже имеют статус военнослужащих, поэтому вопросы по ним решаются на уровне Минобороны РФ, даже если физически они находятся на территории республики.

«Это уже полномочия Минобороны, а не призывной комиссии Татарстана. Поэтому сейчас я готовлю соответствующее обращение в адрес Генштаба РФ. По каждому такому случаю мы сейчас работаем с Министерством обороны и будем продолжать эту работу», – объяснил депутат.

Он добавил, что сегодня на площадке Госдумы пройдет закрытая встреча парламентариев с представителями Минобороны. Вопрос по отсрочке от мобилизации для отцов троих детей на ней также будет поднят.

«Я планирую там задать этот вопрос», – заключил Фаррахов.

