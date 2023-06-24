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Володин: Бойцы «Вагнера» должны быть со своим народом и на стороне закона
История России показала, что внешние вызовы и угрозы всегда сплачивали российское общество, проблемы и беды происходили только из-за внутреннего раскола и измены элит. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вместе мы способны преодолеть любые сложности. Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит», — отметил он.
Володин заявил о том, что депутаты Госдумы, представляя интересы россиян, выступают за консолидацию сил и поддерживают Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.
«Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!» — подчеркнул спикер Госдумы.
Володин напомнил, что в ситуации, когда российскому обществу противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма, необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для Победы.
Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.
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